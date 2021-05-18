Копенгаген, , 13:05 — REGNUM Намеченный на август крупный прайд-парад в Копенгагене в рамках World Pride был отменен из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Первоначально он был рассчитан на 35 000 участников, однако он будет заменен несколькими более мелкими мероприятиями. Об этом сообщила государственная новостная служба Швеции TT.

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«После пяти лет подготовки мы, конечно, разочарованы тем, что нам пришлось сократить масштабы некоторых мероприятий. Но безопасность должна быть наивысшим приоритетом», — говорится в пресс-релизе Бенджамина Хансена, организатора прайд-парада Copenhagen 2021.

World Pride проводится совместно в Копенгагене и Мальмё. Согласно пресс-релизу, информация о том, как прайд-парад будет проходить в Швеции ожидается сегодня, 18 мая.

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