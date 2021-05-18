Симферополь, , 13:01 — REGNUM Корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота отработала задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Чёрном море. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе ЧФ.

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Противолодочные учения проведены по плану боевой подготовке флота на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря. В ходе манёвров экипажи гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» «успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок».

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Также в ходе артиллерийских стрельб экипажи кораблей макеты плавающих мин и отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников заявил, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море. Такие меры были приняты из-за активности, которую проявляют корабли Североатлантического альянса в Чёрном море.