Липецк, , 13:01 — REGNUM В Липецкой области 18 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 925 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 27 тыс. 911 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 91 — за последние сутки.

За весь период скончались 705 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.