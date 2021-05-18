Москва, , 13:03 — REGNUM Россия может только мечтать о том, что ее национальная сборная по футболу выйдет в финал чемпионата Европы (ЧЕ) 2021 года, который пройдет в период с 11 июня по 11 июля. Об этом 18 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем», — сказал он в ответ на вопрос о том, можно ли рассчитывать на то, что российская сборная выйдет в финал первенства Европы по футболу.

Отметим, 14 мая генсек Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола.