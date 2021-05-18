Рига, , 13:00 — REGNUM С понедельника, 17 мая, в Латвии началась электронная регистрация школьников для участия в летней программе трудоустройства. Об этом сообщило Государственное агентство занятости, проводящее регистрацию.

Зарегистрироваться на программу летней занятости можно будет до 16 августа, всего планируется создание 7826 рабочих мест для школьников в возрасте от 15 до 20 лет. Подчеркивается, что регистрация еще не гарантирует трудоустройства, поскольку количество рабочих мест, софинансируемых государством, ограничено.

Школьник должен зарегистрироваться в том регионе и крае, на территории которого он хочет работать. При наличии вопросов он может связать с сотрудником, ответственным за летнее трудоустройство в соответствующем отделении агентства.

Известно, что ежемесячная заработная плата школьника за полный рабочий день должна быть не менее установленной в государстве минимальной заработной платы — 500 евро до уплаты налогов.