Москва, , 12:59 — REGNUM Не сумев прорваться к отметке 74 рублей, доллар слегка подешевел по итогам торговой сессии 17 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 18 мая, тенденция несколько усилилась — пара доллар/рубль нарушила целостность промежуточной поддержки 73,50 руб. и, похоже, готова протестировать минимумы прошлой недели в районе 73,35 руб., пробой которых, в свою очередь, расчистит путь к отметке 73 руб.

На данном этапе российская валюта получает поддержку со стороны нескольких факторов.

Это и слабость доллара, который продолжает обновлять многонедельные минимумы на рынке Форекс. И оживление спроса на риск, которое довольно ярко выражено на сегодняшних торгах.

На торгах Азия прилично подросла, Европа возвращается к рекордным максимумам, а фьючерсы США смело отыгрывают вчерашние потери.

И начало налогового периода в РФ, который традиционно способствует укреплению позиций рубля. И высокие цены на нефть, которые впервые с середины марта превысили важную отметку $70 за баррель.

При сохранении такого сочетания бычьих драйверов в течение дня не исключены поползновения в направлении уровня 73 руб.

Однако прежде для пробоя упомянутой зоны 73,35 руб. может потребоваться дополнительный, более внятный рывок со стороны покупателей.

В случае с парой евро/рубль третий день подряд наблюдается обратная динамика — котировки укрепляются, продолжая ориентироваться на уровень 90 рублей», — пояснил эксперт.

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