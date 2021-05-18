Тбилиси, , 13:02 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом на 0,9 процентных пункта и составил 18,5%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 18 мая на сайте ведомства.

«В 2020 году уровень безработицы в городских поселениях вырос на 2,0 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, в то время как в сельских населенных пунктах этот показатель снизился на 0,9 процентного пункта», — говорится в отчёте Грузстата.

Сообщается, что общая доля наёмных работников в Грузии в 2020 году ставила в среднем 68,1% от трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 1,2 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил в прошлом году 20,2%, среди женщин — 16,2%.

Напомним, в последние годы туризм стал в Грузии одним из основных секторов экономики. Из-за пандемии работа этого сектора почти остановилась, что вызвало экономический кризис в стране.

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