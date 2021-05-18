Омск, , 12:58 — REGNUM По состоянию на 18 мая в Омской области подтверждено 46 705 случаев заражения коронавирусом, в том числе 55 носителей SARS-CoV-2 выявлено за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За весь период в Омской области от COVID-19 излечился 39 761 человек. За прошедшие сутки список выздоровевших в регионе пополнился 53 фамилиями.

За сутки в Омской области скончался один пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция», за весь период — 1416.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Омской области выявили 57 носителей коронавируса, выздоровели 16 человек, скончались два ковид-пациента.

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