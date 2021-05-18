Воронеж, , 12:58 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом в Воронеже вечером 17 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 18:50 в Железнодорожном районе — у дома №44 по улице Богдана Хмельницкого. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi 100 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ЛИАЗ, который следовал по маршруту № 14 «В».

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, автобус получил телесные повреждения. У водителя Audi установлено состояние алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Всего за последние сутки в Воронежской области зарегистрировано 139 ДТП, 105 из них — в Воронеже. В 11 ДТП травмы получили 13 человек, один человек погиб.