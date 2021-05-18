Стокгольм, , 13:06 — REGNUM С 1 июня Швецию ожидает объявленное правительством послабление карантинных ограничений. 18 мая студию телеканала SVT посетила министр культуры и спорта Аманда Линд, которая рассказала, как снятие ограничений будет проходить на практике и какие дальнейшие меры будут предприняты в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

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«Нам нужно постепенно ослаблять ограничения, и даже когда мы делаем первый шаг в этом направлении первого июня, то мы следуем действующим правилам и советам», — отметила министр.

Среди прочего, Линд спросили, когда будут смягчены правила, касающиеся тренажерных залов, и когда на публичные мероприятия будет допущено больше людей. Напомним, что с 1 июня на определенные мероприятия будут допущены 50 человек.

«На следующем этапе, как предлагает Агентство общественного здравоохранения, возможно разрешить участие до 500 человек. Когда мы сможем сделать этот шаг, — зависит от распространения коронавирусной инфекции», — ответила Линд.

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