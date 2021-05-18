Барнаул, , 12:58 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оказался в центре скандала прямо накануне II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Это выяснилось после того, как генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём Telegram-канале написала открытое обращение адресованное лично главе региона, обозначив происходящее не иначе, как «детектив, написанный плохим писателем».

«В вашем крае проходит значимое для российского и мирового спорта событие «II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ «Барнаул-2021»». Руководство края заинтересовано в качественном освещении этого события — как в эфире федерального спортивного канала, так и на цифровых площадках «Матч ТВ».

При этом техническое задание — ключевой элемент конкурсной документации — никак не отражает требования к охвату и информационному освещению столь значимого спортивного события. Более того, даже конкурсная документация была изначально оформлена неверно. В результате у «Матч ТВ» появляется конкурент — ООО «Регион Телеком» (Тюмень), заведомо неспособный обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира на сравнимом с «Матч ТВ» уровне, который (внимание!) чудесным образом предлагает цену на 0,68% ниже, чем предложили мы.

Наш телеканал заранее и неоднократно обращался к министру спорта вашего края А. А. Перфильеву. Мы оспариваем итоги конкурса в ФАС. Иными словами, мы уже сделали всё, чтобы ответственно подойти к решению задачи по освещению и популяризации гребли как в стране, так и в Алтайском крае. Но мы работаем оперативно, а ваши сотрудники — нет. <…>

А сейчас, уважаемый господин Томенко, вы тратите свою энергию на отправку жалоб с указанием меня в качестве виновницы сложившейся ситуации. Но это нестрашно: я привыкла к тому, что умные, смелые и талантливые мужчины часто жалуются на меня в разные высокие инстанции», — пишет Канделаки.

Она сожалеет, что «своей ретивостью, вседозволенностью и желанием угодить» подчинённые Томенко ставят его в глупое положение.

Как сообщало ИА REGNUM, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле на гребном канале с 20 по 23 мая. На турнире разыграют шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.

Утренним рейсом 17 мая в столицу Алтайского края уже прибыли 137 человек — спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ. 114 гостей прилетели специальным прямым чартером из Будапешта, 23 человека — регулярными рейсами.