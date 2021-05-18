Курск, , 12:57 — REGNUM В Курской области 18 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 625 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 35 тыс. 750 пациентов, в том числе 95 — за последние сутки.