Таллин, , 12:56 — REGNUM Эстония использует свое временное членство в Совете безопасности ООН, чтобы противостоять «агрессии России на Украине». Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в ходе своего официального визита в Киев.

Как сообщила пресс-служба правительства, Каллас встретилась со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. В фокусе встречи были реформы, необходимые для развития государства и европейской интеграции, а также «ответ на эскалацию напряжения со стороны России» и сотрудничество в цифровой сфере.

«Вы сохраняете спокойствие и проводите сложные реформы, ведя в то же самое время оборонительную войну, отвечая на попытки расколоть вашу страну. Лучший ответ на российскую агрессию — это добиться успеха в реформах», — заявила Каллас.

Она добавила, что Эстония на всех уровнях делает все ради того, чтобы «вопрос незаконной аннексии Крыма оставался на повестке дня мирового сообщества, полуостров снова стал бы частью свободного мира, а территориальная целостность Украины была бы восстановлена».

«Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы двери НАТО оставались открытыми, а Европейский союз эффективно и пропорционально реагировал на провокации со стороны России», — добавила Каллас.