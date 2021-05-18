Москва, , 12:56 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении в должности главы Росавтодора Романа Новикова. Об этом 18 мая сообщает сайт правительства России.

«В должности руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) официально утверждён Роман Новиков», — говорится в сообщении на сайте.

Новиков пришёл в Росавтодор в сентябре 2020 года, он временно исполнял обязанности главы организации. До этого, с сентября 2018 по сентябрь 2020 года, был замначальника и начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства».