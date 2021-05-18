Ташкент, , 12:56 — REGNUM Дзюдоисты из Узбекистана завоевали 39 медалей на открытом кубке Азии среди юниоров и молодежи, который проходил в Казахстане. Об этом сообщили в национальном Олимпийском комитете Узбекистана.

Узбекистанская сборная завоевала второе место в общекомандном зачете. Дзюдоисты завоевали 12 золотых, 10 серебряные и 17 бронзовых медалей. Первое место заняли хозяйства соревнований.

Напомним, кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи памяти Бекета Махмутова проходил с 14 по 16 мая в Алма-Ате. В нем приняли участие около 200 спортсменов.

Читайте также: Путин направил приветствие участникам Международного турнира по дзюдо