Стокгольм, , 13:08 — REGNUM 18 мая на брифинге для прессы министр труда Швеции Ева Нордмарк заявила, что сегодня в стране все большее количество людей покидают разряд безработных. Темпы трудоустройства превышают поток регистрирующихся в Государственной службе занятости Швеции в качестве безработных. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В то же время в вопросе безработицы в Швеции существуют большие региональные различия.

Например, в Седерманланде, Евлеборге, Сконе и Вестманланде уровень безработицы превышает 10%. В Вестерботтене зафиксирован самый низкий уровень безработицы в Швеции — чуть более 6%.

Длительная безработица представляет собой еще одну проблему, вызывающее обеспокоенность правительства.

«Длительная безработица растет, и ожидается, что она продолжит расти, согласно оценке Государственной службы занятости, в течение этого года», — отметила министр Нордмарк.