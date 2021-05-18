Москва, , 12:57 — REGNUM Второй этап обсуждений в рамках программы «Соучаствующее проектирование» завершился в Москве. Об этом 18 мая сообщается на портале mos.ru.

В рамках указанного проекта концепцию развития общественных пространств вместе с профессиональными архитекторами разрабатывают сами москвичи. В дискуссии относительно благоустройства приняли участие несколько сотен жителей столицы.

«Среди предложений, связанных со спортом и активным отдыхом, чаще всего звучали просьбы установить столы для игры в пинг-понг и парковки для велосипедов и самокатов», — сказано в сообщении.

Также москвичи, среди прочего, предложили расширить уже существующие спортплощадки и зоны для воркаута, оборудовать площадку для волейбола и баскетбола, поменять покрытие пешеходных дорожек, чтобы сделать их пригодными для катания на самокатах и роликах.

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