Таллин, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас плохо разбирается в таком важном вопросе, как положение русскоязычного населения ее страны. С таким мнением на своей странице в социальной сети Facebook выступил известный публицист русской Эстонии, издатель портала tribuna. ee Родион Денисов. Свой комментарий он озаглавил «А врать то зачем?»

«Кае Каллас стоило бы немного изучить предмет прежде чем комментировать БиБиСи положение эстонских русских», — считает он и приводит следующие аргументы.

Во-первых, заказные выборочные исследования с подсказанными нужными ответами вряд ли можно считать за реальное мнение русскоязычных жителей Эстонии: «Хотите узнать их истинное мнение — поставьте четкий вопрос: «Вы за то, чтобы ваши дети лишились возможности получения образования на родном языке?»

Во-вторых, считает он, Каллас утверждает, что отличие неграждан от граждан Эстонии заключается лишь в том, что первые не могут избирать парламент. Однако, уточнил публицист, любой местный русский знает, что, кроме участия в выборах, есть ещё запрет на замещение не имеющими гражданства лицами ряда должностей в государственных структурах. А также это невозможность отсутствия в стране более полугода без риска лишиться вида на жительство.

«Да и обретенное гражданство по натурализации не даёт права стать президентом и может быть в любой момент отобрано (в отличие от потомственного)», — говорит Денисов.

И наконец, подытожил он свои комментарии, «даже заказанное исследование показало, что совсем не владеют эстонским лишь 8% жителей страны. Так сколько можно нести околесицу?».