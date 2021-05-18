Псков, , 14:15 — REGNUM В Псковской городской поликлинике началось ПЦР-тестирование родителей выпускников, которые планируют посетить праздничные мероприятия с участием своих детей. Об этом 18 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, тестирование проводится бесплатно.

«Дополнительно мы готовы организовать выездные формы, для того, чтобы развести потоки тестируемых родителей, которые планируют участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных выпуску своих детей. Мы отправляем мазки в ближайшую лабораторию, результаты действительны в течение 72-х часов. Медицинские справки централизованно будут передаваться в образовательные учреждения», — сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Согласно приказу областного комитета по образованию, допуск на праздник будет открыт после получения отрицательного теста на коронавирус сроком не более трех дней до мероприятия, либо при предъявлении справки о завершении вакцинации или наличии антител. Оператор, фотограф и аниматор для работы на мероприятии должны иметь не только отрицательный тест на коронавирус, но и документ о завершении вакцинации.

В 2021 году из детских садов в Псковской области выпускаются более 6 тыс. детей, а 9-й и 11-й класс оканчивают еще более 8,7 тыс. учащихся. Первые выпуски в дошкольных учреждениях запланированы уже в конце текущей недели.