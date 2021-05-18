Иерусалим, , 12:57 — REGNUM Война в секторе Газе далека от своего завершения. Но уже точно можно назвать хотя бы одного победителя. Благодаря боевым действиям премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось остаться у власти в Израиле. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

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«Может показаться циничным говорить о победителях в войне, в которой уже убиты более 200 палестинцев, многие из которых дети, и десять израильтян. Жертв будет больше, поскольку Нетаньяху, похоже, полон решимости продолжать бомбардировки настолько долго, насколько сможет. ХАМАС же продолжает террор против израильского гражданского населения», — написал журналист.

«По расчетам Нетаньяху, волнения в Иерусалиме произошли в очень удачный момент. Ему только что не удалось сформировать новое правительство, и президент Израиля вместо этого поручил эту задачу одной из правоцентристских партий в оппозиции. Рекордные двенадцать лет Нетаньяху в качестве премьер-министра Израиля, казалось тогда, подходят к концу. Для Нетаньяху речь шла не только о риске потери власти, но, возможно, даже в большей степени об угрозе того, что ему придется отправиться в тюремную камеру в результате продолжающегося против него суда по делу о коррупции», — написал журналист.

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