Ярославль, 18 мая, 2021, 12:53 — ИА Регнум. С 21 мая в Ярославской области в тестовом режиме можно будет оплатить проезд московской транспортной картой «Тройка». Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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«Тестировать новую систему оплаты будем на протяжении следующих трех месяцев. На этом этапе оплатить проезд картой «Тройка» можно будет на 4 межмуниципальных маршрутах: №520 Пошехонье — Пречистое, №506 Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск), №530 Пошехонье — Ярославль (через Данилов), №105 Ярославль — Кормилицино, — написал губернатор.

Количество маршрутов во время тестирования планируют увеличивать. В будущем картой «Тройка» можно будет оплачивать проезд в любом общественном транспорте в области, а также во всех регионах, где она также действует.