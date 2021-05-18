Горно-Алтайск, , 12:52 — REGNUM В Республике Алтай 19 мая ожидается ухудшение погоды. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, по региону пройдут сильные и очень сильные дожди, грозы, град, а по высокогорным районам — снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Ветер усилится до 18−23 метров в секунду. В связи с этим спасатели ожидают резкого подъёма уровня воды в реках и озёрах.

«Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на территории Улаганского, Турочакского, Чойского, Усть-Канского, Усть-Коксинского районов», — отметили в управлении.

В результате возможно подтопление приусадебных участков и автомобильных дорог. Возможны также сели и камнепады, а по высокогорным районам — сход лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля из-за сильных ливней в республике были затоплены сотни домовладений. В столице региона Горно-Алтайске нанесённый стихией ущерб предварительно оценили в 70 млн рублей. Введённый в связи с наводнением режим ЧС был снят 4 мая.

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