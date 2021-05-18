Челябинск, , 12:51 — REGNUM В Челябинске двое граждан отданы под суд за оборот более 70 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Среди них челябинец житель Свердловской области. Следователи считают, что один из этих граждан получил в Приморском крае 20 кг. и отправил его в Челябинск транспортной компанией. При получении его поймали. А затем при извлечении наркотического средства из тайника был задержан второй обвиняемый.

Всего у этих граждан изъяли более 70 кг наркосредств. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Челябинска.