Москва, , 12:51 — REGNUM Все современные технологии уменьшения радиолокационной заметности применяются при строительстве российских кораблей. Об этом член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов рассказал в опубликованном 18 мая интервью РИА Новости.

«Это направление будет развиваться, но нужно четко понимать, что корабль — не иголка. Возможности орбитальных группировок и воздушной разведки позволяют обнаружить любой корабль», — отметил Поспелов.

По его словам, уменьшать радиолокационную заметность можно по-разному, в первую очередь, за счёт архитектуры корабля. Прежде в России строили эсминцы или ракетные крейсеры, напоминавшие «ёжика, утыканного десятками антенн».

Теперь на корветах ставят интегрированную мачту, при этом все антенны прячут в надстройку. Снизить заметность также позволяет применение композитных материалов и специальных лакокрасочных покрытий.

Активность в радиоэфире указывает на положение стелс-корабля. Радиотехническая разведка способна засечь его при включении какого-либо излучающего устройства, добавил эксперт.

Поспелов отметил, что малозаметность в основном нужна во время атаки на корабль противокорабельными ракетами с радиолокационными головками самонаведения. Такую задачу решают другими способами, например, средствами радиоэлектронной борьбы.

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