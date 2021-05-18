Москва, 18 мая 2021, 12:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств напомнил о приглашении эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани посетить Москву.
Глава государства назвал насыщенной повестку взаимодействия России и Катара, указав на развитие инвестиционного партнерства двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, Катар направит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году очень большую делегацию, в которой будут присутствовать министры и крупные бизнесмены.
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