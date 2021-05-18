Село Сакмара, Оренбургская область, 18 мая, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области на двухлетнего мальчика напала змея. Несчастный случай произошёл на территории Сакмарского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Илья Савченко ИА Красная Весна Змея

Ребенок госпитализирован. Как утверждает отец мальчика, змея напала на сына во дворе частного дома.

Стоит отметить, что с начала мая это уже второй факт, когда змеи атакуют детей на частных подворьях. В Адамовском районе пострадал четырехлетний ребенок.