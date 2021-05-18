Стокгольм, , 12:51 — REGNUM Вчера, 17 мая, в интервью газете Götegorgs-Posten лидер «Левых» Нуши Дадгостар заявила о будущем сотрудничестве правительства с «Центристами». Однако уже на следующий день лидер «Центристов» Анни Лёф от такой возможности полностью открестилась. Об этом сообщила газета Aftonbladdet.

«Мы — сильная либеральная сила, находящаяся в политическом центре, мы можем пойти на сотрудничество со всеми, кроме радикальных партий», — заявила Лёф 18 мая на встрече с журналистами парламентского пула.

«Мы не хотим давать никакой возможности влиять ни «Левым», ни «Шведским демократам». Каждый раз, когда «Левая партия» угрожает свергнуть социал-демократического премьер-министра, это способствует правоцентристской политики, и это показывает, насколько мы далеки друг от друга», — подчеркнула парламентарий.