Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения сокращает число встреч со шведской прессой. С этой недели пресс-конференции будут проходить только по четвергам. Как объяснили в самом ведомстве, решение обусловлено «снижением интереса» к подобным мероприятиям. Об этом 18 мая сообщила газета Aftonbladet.

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Встречи с прессой, которые представители Агентства общественного здравоохранения проводили вместе с сотрудниками Государственного управления социальной защиты населения и представителями Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям, были названы домашними посиделками, на котором собирались шведы с момента начала пандемии.

До сих пор они проводились два раза в неделю. Но 17 мая Агентство общественного здравоохранения объявило, что теперь они будут проводиться только по четвергам. По словам официального представителя ведомства Кристера Янсона, это связано со снижением интереса со стороны журналистов.

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