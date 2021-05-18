Джакарта, , 12:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что после реализации программы взаимной вакцинации к сентябрю 2021 года 70 млн человек в стране получат вакцину от коронавируса, сообщает Antara.

Джоко Видодо «Мы надеемся, что в августе-сентябре примерно 70 миллионов человек в стране получат вакцину от коронавируса»

Первый этап программы взаимной вакцинации проводится одновременно в 18 индонезийских компаниях. В рамках программы компаниям предоставляют бесплатные услуги по вакцинации сотрудников и руководителей компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что 22−23 мая в страну доставят 16 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac.

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