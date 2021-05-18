Шарья, Костромская область, 18 мая 2021, 12:58 — REGNUM Депутата Костромской областной думы Анатолия Краева не стали штрафовать за отсутствие маски на публичном мероприятии. Об этом со ссылкой на постановление Шарьинского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 31 марта 2021 года в администрации города Шарьи проходили публичные слушания. По итогам мероприятия на сайте были выложены фотографии, на которых Краев, ещё один городской депутат и два чиновника сидят без масок. Эти снимки заметил местный житель. Мужчина пожаловался в полицию, после чего на нарушителей были составлены административные протоколы.
В суде Краев приводил различные аргументы на тему того, почему его нельзя привлекать к административной ответственности.
Судья пояснил Краеву, что в соответствии с федеральным законодательством привлечение депутата к административной ответственности невозможно за «высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании и другие действия, соответствующие статусу депутата». Случай с маской к этому не относится.
В итоге депутату назначили административное наказание в виде предупреждения. Напомним, что максимальная санкция статьи
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