Шарья, Костромская область, , 12:58 — REGNUM Депутата Костромской областной думы Анатолия Краева не стали штрафовать за отсутствие маски на публичном мероприятии. Об этом со ссылкой на постановление Шарьинского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Анатолий Краев Костромская областная дума

Напомним, 31 марта 2021 года в администрации города Шарьи проходили публичные слушания. По итогам мероприятия на сайте были выложены фотографии, на которых Краев, ещё один городской депутат и два чиновника сидят без масок. Эти снимки заметил местный житель. Мужчина пожаловался в полицию, после чего на нарушителей были составлены административные протоколы.

В суде Краев приводил различные аргументы на тему того, почему его нельзя привлекать к административной ответственности.

«Депутат нахождение без средств защиты не отрицал, но полагал, что поскольку он является депутатом Костромской областной Думы, он не может быть привлечён к административной ответственности без специального разрешения… Пояснил, что сел на кресло рядом с окном, рядом никто не сидел, поэтому он снял маску, у него по данным анализов « Евамед » имеются антитела, считает, что заразить окружающих коронавирусной инфекцией не может», — говорится в материалах дела.

Судья пояснил Краеву, что в соответствии с федеральным законодательством привлечение депутата к административной ответственности невозможно за «высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании и другие действия, соответствующие статусу депутата». Случай с маской к этому не относится.

В итоге депутату назначили административное наказание в виде предупреждения. Напомним, что максимальная санкция статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» для граждан предполагает штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

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