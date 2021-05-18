Шарья, Костромская область, 18 мая, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Депутата Костромской областной думы Анатолия Краева не стали штрафовать за отсутствие маски на публичном мероприятии. Об этом со ссылкой на постановление Шарьинского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромская областная дума Депутат Анатолий Краев

Напомним, 31 марта 2021 года в администрации города Шарьи проходили публичные слушания. По итогам мероприятия на сайте были выложены фотографии, на которых Краев, ещё один городской депутат и два чиновника сидят без масок. Эти снимки заметил местный житель. Мужчина пожаловался в полицию, после чего на нарушителей были составлены административные протоколы.

В суде Краев приводил различные аргументы на тему того, почему его нельзя привлекать к административной ответственности.

«Депутат нахождение без средств защиты не отрицал, но полагал, что поскольку он является депутатом Костромской областной Думы, он не может быть привлечён к административной ответственности без специального разрешения… Пояснил, что сел на кресло рядом с окном, рядом никто не сидел, поэтому он снял маску, у него по данным анализов « Евамед » имеются антитела, считает, что заразить окружающих коронавирусной инфекцией не может», — говорится в материалах дела.

Судья пояснил Краеву, что в соответствии с федеральным законодательством привлечение депутата к административной ответственности невозможно за «высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании и другие действия, соответствующие статусу депутата». Случай с маской к этому не относится.