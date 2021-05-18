Нижний Новгород, , 12:47 — REGNUM Объем выручки муниципальных предприятий Нижнего Новгорода за 2020 год сократился до 6,4 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей меньше по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводит департамент экономического развития городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

При этом совокупный убыток муниципальных предприятий столицы Приволжья за 2020 год достиг 469,6 млн рублей, что на 79 млн рублей больше показателя 2019 году.

Читайте также: Дефицит бюджета Нижнего Новгорода возрастет до 900 млн рублей

По словам директора департамента Марины Антиповой, негативные тенденции в виде значительного снижения совокупного дохода и не менее значительного роста совокупного убытка связаны с пандемией коронавируса и введением в Нижегородской области режима повышенной готовности.

Из-за этого, в частности, пришлось выделить 1 млрд 144 млн рублей из муниципального и областного бюджетов на поддержку транспортных предприятий Нижнего Новгорода в первую волну пандемии COVID-19.

Читайте также: Износ парка троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде достигает 80%