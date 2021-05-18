Псков, , 13:15 — REGNUM Девять пациентов офтальмологического отделения Псковской областной клинической больницы заразились коронавирусом. Новый очаг поставлен на контроль регионального управления Роспотребнадзора. Об этом 18 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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В настоящий момент в медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц.

Помимо нового очага за минувшие сутки в регионе было выявлено 59 новых носителей, что на восемь человек больше, чем сутками ранее. За сутки выписаны по выздоровлению 200 ранее инфицированных жителей.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 37 273 случая заражения. Выздоровели 30 690 жителей. Умерли 374 человека.

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