Москва, 18 мая, 2021, 12:48 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина нет планов проводить полноценный летний отпуск. Об этом 18 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на отдыхе

«Полноценный (отпуск) он точно — я могу точно сказать, даже не зная его планов, — (проводить) не будет. В любом случае, больше чем на несколько дней он не может отойти от регулярных рабочих мероприятий, просто ему не позволяет должность главы государства. Поэтому отпускных планов у него нет», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что глава Российского государства обычно «какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом», и добавил, что ему в настоящее время неизвестно о планах президента РФ посетить нынешним летом какие-либо места отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация заинтересована в расширении связей с Боливией и Чили.