Москва, , 12:45 — REGNUM Финляндия является крупным покупателем российской нефти, однако снижение закупок финской стороной наблюдается уже достаточно давно заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Так, в 2020 году объемы снизились на 16% по сравнению с 2019 годом, а за первый квартал 2021 года закупки упали на 25% и продолжают снижаться. Это связано с закрытием одного НПЗ и приостановкой работы другого.

Кроме того, в начале года финский оператор электросетей Fingrid допустил полный отказ от российской электроэнергии к 2035 году.

Сейчас вектор развития финского топливно-энергетического комплекса направлен на «зелёную энергетику», в первую очередь, на ветровую генерацию.

В связи с этим отечественный ТЭК может ощутимо пострадать. Например, такое снижение спроса на нефть марки Urals может негативно отразится на её цене», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный нефтепереработчик Финляндии Neste сократил закупки российской нефти Urals в I квартале 2021 года до 2,1 млн тонн, на четверть к первому кварталу 2020 года.

Читайте также: Финляндия сокращает закупки российской нефти — Reuters