Москва, , 12:44 — REGNUM Аномальная жара в Москве станет ослабевать уже 19 мая, сообщила ведущий специалист центра Елена Волосюк в эфире телеканала «Россия 24».

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«В небе над столицей в среду начнут расти грозовые облака. Жара станет ослабевать и во второй половине недели на фоне неустойчивой погоды с частыми дождями температура понизится», — рассказала она.

Ожидается, что в воскресенье дожди прекратятся, станет теплее, но не так жарко, как 18 мая.

Волосюк напомнила, что сегодня в Москве аномально жарко — на 12−13 градусов выше нормы.