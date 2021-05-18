Москва, , 12:44 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, которым уточняется одно из оснований освобождения сотрудников СМИ от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Редакция, главный редактор, журналист могут освобождаться от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста.

Это возможно если эти сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных, другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

Сейчас для освобождения от ответственности требуется, чтобы можно было установить другое СМИ, сообщения и материалы которого были дословно воспроизведены.

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