Новосибирск, , 12:44 — REGNUM На территории Новосибирска накануне, 17 мая, зарегистрировано 14 случаев возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров составила 686 кв. метров, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

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С начала пожароопасного сезона на территории муниципалитета зарегистрировано 359 пожаров из-за поджога сухой травы и мусора — на общей площади 1 125 017,4 кв. м. Один человек получил травмы.

С начала года из-за поджога сухой травы и мусора произошло 440 пожаров — на общей площади 1 154 163,2 кв. м.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, по 19 мая на территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4-го класса), местами ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (5-го класса).