Самара, , 12:47 — REGNUM Десять новых детских садов и две школы намерены открыть в 2021 году в Самарской области. Об этом 18 мая сообщил глава региона Дмитрий Азаров в ходе обращения с ежегодным посланием к Самарской губернской думе.

Азаров отметил, что в регионе очень остро стояла проблема нехватки мест в образовательных учреждениях. В связи с этим в области в течение трех лет в три раза выросли объемы строительства школ и детских садом. Были введены в эксплуатацию 40 новых детсадов (создано более десяти тысяч мест). Еще десять детсадов, в которых будет создано почти две тысячи мест, планируют ввести в эксплуатацию в текущем году.

Глава региона отметил, что по области были открыты шесть школ на 6,6 тысячи учеников. При этом в регионе было создано 87 центров образования «Точка роста» и 40 детских мини-технопарков.

«В текущем году мы планируем ввести в образовательный процесс две школы: на 5-й Просеке в Самаре и в Новокуйбышевске. И темпы обновления системы образования будут только расти. В своем послании наш президент Владимир Путин поставил задачу: в России к исходу 2024 года должны появиться 1300 новых школ. Из них как минимум 12 должны быть построены в Самарской области», — подчеркнул Азаров.

Он также отметил, что где и когда будут возводится новые школы, зависит во многом от руководства администраций муниципалитетов, от того, как быстро они смогут подготовить проектно-сметную документацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область может рассчитывать на получение более 12 млрд рублей на развитие региональной инфраструктуры.