Волгоград, , 12:46 — REGNUM В Волгоградской области 18 мая подтверждён 91 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 88 пациентов, зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Беседа врача с пациентом больным COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 выявлен у 58 610 жителей. Справились с болезнью 55 905 человек. В стационарах находятся 1561 взрослый и восемь детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1485 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1220 человек.