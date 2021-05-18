Шанхай, Китай, , 12:43 — REGNUM На сегодняшний день решить вопрос с возобновлением поставок российских морепродуктов в Китай, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока не удается. Об этом 18 мая в Шанхае заявил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

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«К сожалению, сдвинуть с мёртвой точки ситуацию пока не получается, потому что китайцы рассматривают, собственно говоря, эту проблему не как чисто пандемийную проблему, а проблему, которая может оказать серьёзное влияние на ситуацию в стране», — пояснил торгпред.

Дахновский добавил, что пока процесс согласования мер для возможности возобновления экспорта российской морепродукции застопорен. Однако, по его словам, которые цитирует ТАСС, переговоры идут и принимаются меры по увеличению пропуска другой продукции через сухопутные пункты.

Торгпред отметил, что пандемия и карантинные меры, безусловно, оказали своё негативное влияние на российско-китайскую торговлю продовольственными товарами. Однако в первом квартале 2021 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из России в Китай вырос на 17,6% без учёта рыбной составляющей.

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«Есть уверенность, что при правильной постановке сотрудничества и дел мы можем увеличить поставки практически любой продукции из России, которая будет иметь здесь спрос», — считает Дахновский.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в связи с пандемией коронавируса Китай ограничил ввоз российской рыбы. На эту страну ранее приходилось около 70% экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из РФ.

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