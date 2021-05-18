Джакарта, , 12:45 — REGNUM Пропалестинские протестующие маршируют к хорошо охраняемому посольству США в столице Индонезии, чтобы потребовать прекращения израильских авиаударов в секторе Газа на фоне боевых действий в рамках обострившегося израильско-арабского конфликта. Об этом сообщает Times of Israel 18 мая.

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Размахивая индонезийскими и палестинскими флагами и плакатами с надписью «Свободная Палестина», несколько сотен демонстрантов собираются на главной улице Джакарты, которая проходит рядом с посольством. Более тысячи полицейских развернуты вокруг комплекса, доступ к нему перекрыт бетонными дорожными разделителями.

Одна из групп протестующих, организованная Объединенной индонезийской мусульманской студенческой инициативной группой, скандирует на марше «Аллах акбар» и «Свобода для Палестины». Их транспаранты и плакаты критикуют авиаудары в Газе и осуждают поддержку Израиля со стороны США.

Другая группа, организованная Конфедерацией индонезийских профсоюзов, проводит аналогичный митинг в нескольких сотнях метров от посольства. Они кричат «Спасите палестинцев», маршируя через центр Джакарты к зданию миссии Организации Объединенных Наций.

Аналогичные акции протеста, организованные профсоюзными работниками, проходят в то же время в других индонезийских городах, в том числе в Сурабае, Бандунге, Джокьякарте, Макассаре и Риау.

Власти напомнили протестующим о необходимости сохранять социальную дистанцию во время демонстраций, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Военные действия в регионе идут уже девятый день, вспыхнув после того, как палестинские группировки выпустили несколько ракет по Иерусалиму на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности в городе.