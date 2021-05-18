Иерусалим, , 12:41 — REGNUM Израильские военные поразили пять домов командиров радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Военные уточнили, что эти дома «использовались в террористических целях», в некоторых находились командные штабы. Удары также нанесли по нескольким пусковым ракетным площадкам в палестинском анклаве и по команде операторов противотанковых ракет.

Рано утром 18 апреля военные также перехватили беспилотник, который приблизился к границе с Иорданией. Это произошло в центральной части Израиля к югу от озера Кинерет. Кто управлял беспилотником, пока неизвестно.

В пресс-службе подчеркнули, что удары наносятся по террористическим целям, применение силы продолжится при необходимости. При этом военные стремятся не причинить ущерб мирным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

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