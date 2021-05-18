Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 62 новых заражения коронавирусом, что на три превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 18 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала месяца максимальное число заражений за сутки зафиксировано 1 мая — 68, а минимальное — 6 мая (51 факт).

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 43 424 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2215,60 случаев COVID-19. В Оренбурге общее число зараженных коронавирусом составило 18 349.

Выздоровели в общей сложности 39 650 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 925 человек, в том числе пятеро — за последние сутки.

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