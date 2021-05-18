18 мая 2021 | Время чтения 5 мин

В сети оценили заявление бывшего депутата Рады Ирина Фарион о том, что дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине будут почитать на государственном уровне.

Оксана Переможенко, , 16:25 — REGNUM Бывший депутат Рады Ирина Фарион заявила, что дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине будут почитать на государственном уровне. Соответствующее заявление Фарион сделала в эфире программы «Хард с Влащенко».

Ветераны «Галичины» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дивизия СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воевала против российской армии — это для меня ответ на все вопросы. Галичане тогда, кроме того, что шли в Украинскую повстанческую армию (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выбирали еще один путь — найти классную выучку, научиться у врага и потом с этим врагом бороться, что они и сделали», — сказала она.

Фарион отметила, что после поражения под Бродами (1944 год. — О. П.) выжившие пошли в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я уверена, что лет через пять они будут так же почитаемы государством, как Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметила она.

Заявление Ирины Фарион в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие напомнили, что в свое время Ирина Фарион была членом КПСС. Иные указали на то, что западная и юго-восточная Украина — разные. Были и те, кто спросил, в состав такой Украины должен «вернуться» Донбасс?

«Украинский нацизм, если его не остановить, будет покруче немецкого. И напрасно кто-то думает, что он остановится только на русофобии. Ошибка! Как всякое зло, будучи безнаказанным, непременно будет возрастать. Первыми после русских в Украине это почувствуют евреи, потом в Европе поляки, потом может и туркам достаться. Всё будет зависеть от того, какие задачи будут поставлены на тот момент хозяевами их хозяев. Нация должна себя спасать сама, т. к. никто другой это за неё не сделает. И делать это надо чем быстрей, тем лучше. Иначе будут запущены необратимые процессы национальной деградации», — пишет Валерий Л.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»

«Когда эту бабку перестанут людям показывать?» — спросил Serg S.

«Тогда российской армии не было», — отметил Вадим Д.

«Я знаю, когда. Как только Фарион сдаст лежащий под подушкой партбилет члена КПСС, сразу начнётся праздник», — написал Jurij O.

«Такими темпами если дело пойдет, то, скорее всего, будут! Президент в школу не ходил, историю не учил, к тому трус, народ спит, и народу пофиг уже на все и на всех! А кучка националистов правит балом! Я даже не удивлюсь, если так произойдет!» — отметила Антонина Ч.

«Историк»! Армии России не было, был СССР», — подчеркнул Александр Л.

«Пусть лучше расскажет, где ее членский билет КПСС», — добавил Michael D.

«Ну уж нет. Скорее ты станешь членом КПУ», — пишет Александр Л.

«Интересно, психушку во Львове на Кульпарковской закрыли?..» — поинтересовался Владимир К.

«Против какой армии воевала? Против российской? Вот это было неожиданно. Всегда считал, что против советской», — отметил Дмитрий К.

«Кто там еще что-то вякнет по поводу того, что Донбасс должен вернуться в эту Украину?» — спросил Yonnie Y.

«Как бы её ни называли, какие комментарии ни писали, а эти твари делают своё дело, а на нас им попросту на*рать. Мы хоть головами будем о стенку биться, им всё равно, мы для них не существуем. Мы для них быдло, которое должно даже не мычать, они возомнили себя вершителями судеб, делали и будут делать так, как они считают нужным. Ещё раз повторюсь, мы для них никто, балласт, который надо или уничтожить, или уменьшить», — отметил Евгений К.

«Её [дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] уже чествуют в преисподней, присоединяйтесь, и флаг вам в руки», — добавил Анатолий О.

«Кладбище выравнивает всех, даже тех, кто равнее…» — пишет Игорь К.

«И будут же… Еще 10 лет назад нельзя было подумать, что бандеровцы будут марать Крещатик своим ботинком», — отметил Евгений Я.

Отправка добровольцев дивизии СС Галичина (организация, деятельность которой запрещена в РФ) . Львов. 18 июля 1943

«Значит, через 5 лет все-таки будет обнесенный забором зазбручный Галистан?» — спросил Игорь П., вероятно, подразумевая Западную Украину (которую также называют Галичина), которая находится за рекой Збруч.

«Когда население подавляющим большинством выбирает себе в президенты убогий киноперсонаж, который до выборов скулил «Бандера — это классно», чествовать эсэсовцев на государственном уровне будут гораздо раньше, чем через пять лет», — написал Сергей Е.

«Ну вот как, скажите, с этими… жить в одной стране? Какая единая Украина? Да пусть… [идут] в свою Гейропу к чёртовой бабушке! И захватят с собой весь свой фашистский свободовский шлак [вероятно, речь идет о членах партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — О.П.], европсов (вероятно, речь идет о партии «Европейская солидарность» — О.П.), и врагов народа! Обезьяна старая!» — подытожила Ruslana Ruslana.

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Напомним, ранее львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что жители Донбасса, переселившиеся на Украину после начала гражданской войны, привезли «русский мир» в багажниках своих автомобилей.