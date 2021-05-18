Москва, , 12:43 — REGNUM Во второй половине мая 2021 года на российском авторынке подорожали модели 25 компаний. Об этом 18 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Рост цен затронул все модели отечественного автопроизводителя Lada. Во второй половине мая цена на данные автомобили выросла от 1,3 до 3,1%.

Машины южнокорейского автопроизводителя KIA подорожали на 0,8 — 4,3%. Дилеры ещё одной южнокорейской компании — Hyundai увеличили стоимость на четыре модели из восьми, представленных в России (на 0,8 — 2,5%).

Чешская автокомпания Skoda поменяла ценники на четыре авто из шести, продающихся в России (на 1,3 — 5,0%), а французская компания Renault — на все свои модели. Здесь минимальный рост цен составил 0,8%, а максимальный — 3,7%.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев выразил мнение, что нижний порог стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, должен быть поднят с 3 млн до 5 млн рублей ввиду общего роста цен на автомобили. Он добавил, что за последние годы стоимость новых машин в РФ выросла почти на 60%.

Читайте также: Названа стоимость лимузина Aurus Senat