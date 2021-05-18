Париж, 18 мая, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 18 мая в Twitter обвинила власти страны в бездействии на фоне беспорядков и нападений на полицейских.

Kristoffer Trolle Французские полицейские

Марин Ле Пен «Ни одного дня не проходит без нападений на полицейских и честных граждан, без городских беспорядков, ставших привычными. Правительство отводит взгляд, слишком занятое своей борьбой против партии Национальное объединение. Срочно нужно привести Францию в порядок!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен призвала французов поддерживать её кандидатуру, «чтобы выйти из печального бардака», в который страну ввёл президент Франции Эммануэль Макрон.