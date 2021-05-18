Москва, , 12:37 — REGNUM Российская Федерация заинтересована в расширении связей с Боливией и Чили, заявил 18 мая российский лидер Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце на церемонии вручения верительных грамот.

«Уверены, что российско-боливийские связи будут расширяться, особенно в таких перспективных отраслях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, мирное применение атомных технологий», — сказал глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в дальнейшем развитии торгово-инвестиционного взаимодействия на равноправной и обоюдовыгодной основе с Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикии, Доминиканской Республики, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Республик Гвинея-Бисау, Катара.

Также в церемонии приняли участие посол Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, Южно-Африканской Республики, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.