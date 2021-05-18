Калуга, , 12:51 — REGNUM Прокуратурой Калужской области взято на контроль расследование уголовного дела по факту вандализма в сквере ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге, сообщает 18 мая корреспондент ИА REGNUM.

По информации правоохранителей, 17 мая неизвестный нанёс следы краски на памятник воинам Красной Армии «Танк Т-34», тем самым осквернив его.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс оперативных и следственных действий для изобличения злоумышленника.

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