Париж, 31 июля, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Префект полиции Парижа Дидье Лальман заявил о введении в регионе Иль-де-Франс дифференцированного движения транспорта из-за пика жары 31 июля 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что наиболее загрязняющие воздух транспортные средства с отметкой Crit'air 3, 4 и 5 не смогут ездить в пределах периметра, ограниченного автомагистралью А86, которая окружает Париж.

Тяжелым грузовым транспортным средствам придется объехать регион Иль-де-Франс, а скорость движения на основных автомагистралях Парижского региона будет снижена, чтобы ограничить загрязнение воздуха в этот очень жаркий день.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2020 года в некоторых регионах Франции ожидаются климатические рекорды. Температура воздуха местами поднимется до 40−42°C.

Подробнее в материале:Температура воздуха во Франции превысит 40 °C — Météo France